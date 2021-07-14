Selçuk Bayraktar, Karabağ gazisini ziyaret etti

Baykar Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar, Karabağ gazisine ziyarette bulunarak, kahraman gazinin çocuklarına SİHA maketini hediye etti.

İHA üretiminde öncü olan Baykar Holding’in lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye’de tedavi gören Dağlık Karabağ gazisi ile buluştu.

SİHA MAKETİ HEDİYE ETTİ

Azerbaycan'a önemli avantajlar sunan İHA ve SİHA'ların mucidi Bayraktar gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından, “Aylin ve Ali kardeşlerim dahil olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin çocuklarına selam olsun...” cümleleriyle paylaştı.

Kahraman gazinin çocuklarına kısa video ile selamlarını ileten Bayraktar, “Aylin kardeşime Türkiye’den selamlar. Kahraman babanızla tanıştık. İnşallah siz de daha büyük eserler yapacaksınız. Karabağ Azerbaycan’ındır” ifadeleri kullandı.