Selçuk Bayraktar: Kazandığımız tazminatları burs olarak dağıtacağız

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB’den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını, tazminatın öğrencilere burs olarak dağıtılacağını açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) T3 Vakfına para aktarıldığı iddialarına ilişkin açılan davaların ikisini kazandıklarını duyurdu.

30 BİN LİRALIK TAZMİNAT, ÖĞRENCİLERE BURS OLACAK

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, kazanılan 30 bin TL tazminatın iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak verileceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"T3 vakfımıza yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aldığımız iftiralar ve karalamalar hakkında dava açmıştık. Mahkemeler iftiralarda bulunanların tazminat ödemesine hükmetti. Açtığımız davalardan ikisi sonuçlandı. Atılan iftiralar çok büyük olsa da 30 bin TL tazminat kazandık. Gazetecilere dava açma zorunluluğunda kalmak arzu edeceğimiz bir durum değil. Fakat iftiraya sessiz kalmamız da doğru olmazdı. Bizde kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik. Her şeyin başı ahlak, ne yapıyorsak yapalım, mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız işin insanlığa bir fayda sağlayabilmesi için düsturumuzun, yolumuzun doğru ve ahlaklı olması gerekiyor. Bizler Türkiye Teknoloji Takımı olarak ahlaklı iyi donanımlı ülkemize ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmeye kararlıyız."

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CHP'Lİ AĞBABA'NIN İDDİASI ÜZERİNE DAVA AÇTI

Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden T3 Vakfı'na bağış ve tahsis yapıldığı iddiası üzerine dava açmıştı.

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