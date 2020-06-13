Günlük 250 TL yevmiye ile çalışan Senegalli işçiler, çay toplamayı internetten izledikleri hasat videolarıyla öğrendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının da kapatılmasıyla yaş çay hasadında yurtdışından gelen yabancı işçiler, bu yıl gelemedi.

Kendi imkanları ile yaş çay hasadı yapan bölge halkından her meslek grubundan kişiler de kendi bahçelerindeki hasada destek vermeye çalışıyor.

Sınrıların kapatılmasıyla ülkeye giremeyen Gürcü işçilerin yerini, Türkiye'de çalışma izni olan farklı ülkelerden işçiler aldı.

GÜNLÜK 250 TL'YE ÇALIŞIYORLAR

İstanbul'da gündelik işlerle uğraşan Senegal uyruklu Cebrail Gawi, Muhammet Alavi ve Musa Sisse, Rize'ye gelerek çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışmaya başladı.

Senegalli işçilerin çay toplama sevdası - VİDEO







ÇOK ÇALIŞKANLAR

Çay toplamayı internetten izledikleri hasat videolarıyla öğrendiği ortaya çıkan Senegalli işçiler, çalışkan olmalarıyla övgü topluyorlar. Bahçede yabancı uyruklu işçilerin çay toplama çalışmaları, yöre sakinlerinin yanı sıra bölgeyi ziyarete gelenleri de şaşırtıyor.

"ÇAYI İLK KEZ RİZE'DE GÖRDÜM"

İstanbul'da kaynak işçiliği yapan Cebrail Gawi, 2.5 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Rize'ye işsiz kaldığı için geldiğini belirterek, "Çay sezonu bitince tekrar İstanbul'a gideceğim. Çay hasadına gelmeden internetten baktım. Türkiye'ye gelmeden önce haritadan bakmıştım. Çok güzel bir ülke. Bizim oralarda çay yok. Çayı ilk kez Rize'de gördüm. Ben çay demlemeyi bile Türkiye'de öğrendim." ifadelerini kullandı.

VİDEO İZLEYEREK ÖĞRENDİLER

Türkiye'ye bu yıl geldiğini anlatan Muhammet Alavi de (24), çay kesmeyi arkadaşlarından ve internette izlediği videolardan öğrendiğini belirterek "Senegal'de profesyonel balıkçılık yaptım. Türkiye'ye geldim ama iş yoktu. Rize'ye geldim. Arkadaşlarımdan ve izlediğim videolardan çay toplamayı öğrendim. Günlük yevmiye ile çay topluyorum." diye konuştu.

Musa Sisse ise Rize'yi çok sevdiğini ve her yıl çay toplamak için geleceğini söyledi.