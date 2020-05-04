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    Seyahat kısıtlaması 7 ilde bitiyor

    Seyahat kısıtlaması 7 ilde bitiyor

    Antalya Aydın Erzurum Hatay Malatya Mersin ve Muğla için seyahat kısıtlaması bitiriliyor.
    • AA
    • 04.05.2020 - 19:47
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    Seyahat kısıtlaması 7 ilde bitiyor

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması ile ilgili alınan yeni tedbirleri duyurdu.

    7 İLE SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI

    Erdoğan,  30 büyükşehir arasında bulunan "Antalya Aydın Erzurum Hatay Malatya Mersin ve Muğla" için seyahat kısıtlamasını bitiyoruz açıklamasında bulundu.

    24 İLDE YASAKLAR 15 GÜN UZATILDI

    Geri kalan 24 il için de giriş ve çıkışlar 15 gün daha uzatıldı.

    Seyahat kısıtlaması 7 ilde bitiyor İZLE

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