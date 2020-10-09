Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el konuldu

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından mal varlığına el konulan Sezgin Baran Korkmaz'ın banka hesapları üzerindeki tedbirler ise kaldırıldı.

Son dönemde yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Sezgin Baran Korkmaz’ın adı kara para aklama iddiasıyla açılan soruşturmaya girdi.

KORKMAZ DAHİL 14 KİŞİ HAKKINDA KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Sezgin Baran Korkmaz dahil 14 kişi hakkında kara para aklama suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Eylül’de şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10. Sulh Hakimliğine talepte bulundu.

Savcılığın talebinin delil elde etmeye yönelik olduğunu belirten hakimlik, Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin tüm şirketlerinin mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Hakimlik kararında Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston, Lev Dermen, Doğa Dodan, Kamil Feridun Özkahraman, Alptekin Yılmaz, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Zeynel Eren, İzzet Bozkurt’un kara para aklama suçlaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması karar verdi.

EL KONULAN ŞİRKETLER

Kararda şüphelilerin Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne SARL, şirketlerinin mal varlığına el konuldu.

KORKMAZ'IN HESAPLARINA TEDBİR KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre; mal varlıklarına el konulan Sezgin Baran Korkmaz’ın banka hesaplarındaki tedbir kaldırıldı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ: "İDDİALAR YALAN"

Savcının delil toplaması için alınan mal varlığına el koyma kararının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Korkmaz, iddiaları yalan olarak niteledi.

Sezgin Baran Korkmaz, “Siz boşverin yalanı dolanı arkadaşlar biz şirketimizin başında geleceği inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Büyük insanlar geleceği küçük insanlar dedikoduyu konuşur.” ifadelerini kullandı.