Sezgin Tanrıkulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezgin Tanrıkulu'nun siyasi hayatı ve biyografisi...

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı ile gündeme gelen Sezgin Tanrıkulu'nun kim ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Sezgin Tanrıkulu kimdir? İşte Sezgin Tanrıkulu'nun hayatı...

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı ile gündeme geldi.

HDP'ye yakın siyaseti ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'daki son paylaşımında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağı yer aldı.

KÜRDİSTAN BAYRAĞINA PAÇAVRA DENMESİ ZORUNA GİTTİ

Bayrağa paçavra denilmesine tepki gösteren Sezgin Tanrıkulu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağına hakaret etmenin toplumsal barışa düşmanlık olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Sezgin Tanrıkulu'nun siyasi hayatı ile birlikte nereli olduğu gibi konular da merak konusu oldu.

SEZGİN TANRIKULU'NUN HAYATI

Peki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim bayrağı ile gündeme gelen ve bu zamana kadar kendi bayrağını bu denli savunmayan Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu'nun hayatı ve biyografisi nedir? Sezgin Tanrıkulu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Sezgin Tanrıkulu, 1963'te Diyarbakır'ın Lice İlçesinde doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk mezun olduktan sonra Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapan Sezgin Tanrıkulu, doktorasını Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Hakları üzerine tamamladı.

SEZGİN TANRIKULU'NUN MESLEĞİ

Otuz üç senelik avukat olan Sezgin Tanrıkulu, 1986 - 2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002- 2008 yılları arasında Diyarbakır Barosu Başkanlığı yaptı. 1988 senesinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesinin kurulmasına destek oldu.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru için El Kitabı ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Etkili Başvuru Hakkı kitaplarını hazırladı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer alan Sezgin Tanrıkulu, bu vakfın Diyarbakır Temsilciliği görevini yaptı.

1997'de Robert Kennedy İnsan Hakları Ödülü'nü aldı. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başladığı siyasi hayatında ötekilerin sesi olmaya çalıştı.

SEZGİN TANRIKULU NE ZAMAN MİLLETVEKİLİ OLDU?

Aylık ve yıllık hazırladığı Hak İhlalleri Raporlarının yanı sıra çevre, doğa ve hayvan haklarına ilişkin çok sayıda çalışma yürüten, her kesimin mağduriyetini soru ve araştırma önergeleriyle TBMM gündemine taşıyan milletvekilidir.

24, 25, 26, ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Tanrıkulu, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun üyesiyken; hali hazırda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

SEZGİN TANRIKULU KÜRTÇE BİLİYOR MU?

Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.