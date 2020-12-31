SGK Yüksek Sağlık Kurulu, koronavirüsü meslek hastalığı saydı

Çankırı'da ambulans şoförü olan Hasan Aslan'ın koronavirüs sebepli ölümü meslek hastalığı sayıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu'ndan koronavirüsle ilgili emsal niteliği taşıyan bir karar verildi.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde uzman hekim, hemşire ve ebelerin evleri ile hastane arasında ulaşımını sağlayan şoför olarak çalışan Aslan, 17-18 Ağustos 2020 tarihlerinde iki PCR testi yaptırdı ve testleri pozitif çıktı.

23 Ağustos'ta koroner yoğun bakıma alınan Aslan, 27 Ağustos 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aslan’nın ölümünden önce koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlendi.

Aslan’ın ölümünün meslek hastalığı olup olmadığının belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruldu ancak SGK Ankara Sağlık Kurulu, yapılan başvuruyu koronavirüs meslek hastalığı listesinde olmadığı için reddetti.

İTİRAZ EDİNCE DOSYA YÜKSEK KURULA GELDİ

Ancak bu karara da itiraz edilince Ankara Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi, nihai kararın verilmesi için dosyayı SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na gönderdi.

"GÖREV GEREĞİ BULAŞTIĞI SAPTANAN HER BULAŞICI HASTALIK MESLEK HASTALIĞIDIR"

Kurul, Aslan’ın ölümünün meslek hastalığından olduğuna karar vererek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 2. Fıkrasında, bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır.

"LABORATUVAR DENEYLERİYLE KANITLANMASI GEREKİR"

Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak alınır şeklinde belirtilmiştir.

"YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ 30 GÜN"

Bu bağlamda Kovid-19 hastalığının yükümlülük süresi için; hastalığın etkeni SARS-CoV-2 virüsünün kuluçka süresi olan 2-14 gün kabul edilmekle birlik içinde bulunduğumuz pandemi döneminin özel koşulları sebebiyle bu sürenin 30 güne kadar uzayabileceğine oy birliğiyle karar verildi.”





EMSAL KARAR

Çankırı Hastanesi'nde 1997'den beri çalışan Aslan'ın ölümü üzerine verilen bu kararla birlikte 'listede yer almasa da iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı' sayılacak.

Bu karar sayesinde, görevi başındayken koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarının meslek hastalığı nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini kanıtlaması daha kolay olacak.

Sadece gerekli başvurunun 30 gün içerisinde yapılması büyük önem taşıyacak.