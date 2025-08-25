Şifreyi bilmeden WiFi'ye bağlanmanın gizli yöntemi: Çoğu kişi bilmiyor

Akıllı telefon kullanıcıları için önemli bir ipucu ortaya çıktı.

Android veya iPhone cihazlarınızla WiFi ağına bağlanmanız gerekiyorsa ve şifreyi bilmiyorsanız, ücretsiz ve oldukça basit bir yöntemle internete erişim sağlayabilirsiniz.

Uzmanlar, bu yöntemin yalnızca daha önce söz konusu ağa bağlı bir cihaza sahip olduğunuzda çalıştığını vurguluyor.

Ayrıca, yöntemin güvenli ağlarda uygulanması gerektiği de özellikle belirtiliyor.

ŞİFREYİ BİLMEDEN WİFİ’YE BAĞLANMA YÖNTEMİ

Android veya iPhone kullanıcıları, daha önce bir cihaza kaydedilmiş WiFi anahtarını kullanarak şifreyi hatırlamadan ağa bağlanabiliyor.

Yapmanız gereken tek şey, anahtarın kayıtlı olduğu cihazın ayarlarına girip WiFi bölümüne erişmek ve ilgili ağı seçmek. İşletim sistemine ve sürüme bağlı olarak burada QR kodu veya kayıtlı şifre görüntülenebiliyor.

Bu yöntem, ağda daha önce yetkilendirilmiş bir bilgisayara erişiminiz varsa özellikle hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor. Yeni bir cihaz bağlamanız gerektiğinde, şifreyi unuttuğunuzda veya yöneticiden bilgi almak istemediğinizde oldukça işe yarıyor.

WİFİ ŞİFRESİNİ HATIRLAMANIN İPUÇLARI

WiFi şifresini sürekli hatırlamak için bazı basit püf noktaları da var: