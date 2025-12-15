THY Duyurdu: Bu Karta Sahip Olanlar 500 TL Daha Ucuza Uçacak

- Türk Hava Yolları, TROY logolu kart sahipleri için yeni bir indirim kampanyası başlattı.
- 31 Ocak 2026'ya kadar geçerli olan kampanya kapsamında, TROY kart kullanıcıları yurt içi ve yurt dışı seferler için bilet başına 500 TL'ye kadar indirim alabilecek.
- İndirimden faydalanmak isteyenler, belirlenen kodları kullanarak sınırlı sayıdaki koltuk için internet veya mobil uygulama üzerinden bilet satın almalıdır.
Türk Hava Yolları, TROY logolu kart sahiplerini kapsayan yeni bir indirim kampanyasını duyurdu.
THY İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 31 Ocak 2026 tarihine kadar satın alınacak uçak biletlerinde, TROY kart kullanıcılarına bilet başına 500 liraya kadar indirim fırsatı sunulacak.
Belirlenen kampanya kapsamında alınan biletlerin seyahat tarihinin 18 Mart’a kadar olması gerekiyor.
İndirim uygulaması, THY’nin tarifeli yurt içi seferlerinin yanı sıra Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarında da geçerli olacak.
PROMOSYON KODUYLA 500 TL DAHA UCUZ
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, bilet satın alma işlemi sırasında belirlenen kodları girmesi gerekiyor.
Yurt içi uçuşlarda “TROY500”, yurt dışı uçuşlarda ise “TROY500YD” kodlarının kullanılması halinde biletlerde 500 liraya varan indirim uygulanacak.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya, yalnızca THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde kullanılabilecek.