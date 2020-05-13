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- Sigarada ÖTV oranı yüzde 17.2 arttı
Sigarada ÖTV oranı yüzde 17.2 arttı
Sigaranın ÖTV oranına zam gelmesiyle birlikte, asgari maktu vergi tutarı 9.13 lira oldu.
- AA
- 13.05.2020 - 08:31
Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0.3899 liradan, 0.4569 liraya çıkarıldı.
BİR PAKET SİGARADAN ALINAN ASGARİ MAKTU VERGİ, 9.13 LİRA
Yüzde 17.2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7.79 liradan, 9.13 liraya yükselmiş oldu.