Dolar
6.9874
-0.1514%
Euro
7.5833
-0.1461%
Altın
1704.57
0.0874%
Borsa
99615.88
0%
G. Altın
382.857
-0.0764%
Bitcoin
62094.79
-0.4646%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Sigarada ÖTV oranı yüzde 17.2 arttı

    Sigaranın ÖTV oranına zam gelmesiyle birlikte, asgari maktu vergi tutarı 9.13 lira oldu.
    • AA
    • 13.05.2020 - 08:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sigarada ÖTV oranı yüzde 17.2 arttı

    Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0.3899 liradan, 0.4569 liraya çıkarıldı.

    BİR PAKET SİGARADAN ALINAN ASGARİ MAKTU VERGİ, 9.13 LİRA

    Yüzde 17.2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7.79 liradan, 9.13 liraya yükselmiş oldu.

    Görüş Bildir