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    Siirt’te mayına basan asker şehit oldu

    Pervari'de, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • AA
    • 04.05.2020 - 12:20
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    Siirt’te mayına basan asker şehit oldu

    Siirt'in Pervari ilçesinde, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca, Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında bir asker, eski olduğu değerlendirilen mayına bastı.

    KURTARILAMADI

    Ayaklarından yaralanan askerimizin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, Siirt Valiliği'nden acı haber geldi.

    Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yaralı personelin, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

    Öte yandan, şehit olan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) Kahramanmaraş'taki ailesine de şehadet haberi verildi.


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