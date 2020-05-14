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    Siirt'te fotoğraf için çıktığı tepeden düşen adam öldü

    Rasıl Hacar Tepesi'nde fotoğraf çektirmek isterken 150 metre yükseklikten düşen Turgay Çalış, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 17:14
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    Siirt'te fotoğraf için çıktığı tepeden düşen adam öldü

    Siirt'te bulunan ve koronavirüse tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olan Rasıl Hacar Tepesi'ne gelen Turgay Çalış, telleri aşıp Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi.

    150 METREDEN KAYALIĞA DÜŞTÜ

    Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı. Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü -1

    Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü -2

    Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü -3

    Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü -4

    Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü -5

    Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü -6

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