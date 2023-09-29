Siirt'te kaçak elektrik kullananlar ekiplere saldırdı Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapan 2 enerji şirketi çalışanı, bir grubun odun ve yumruklu saldırısına uğradı.

DHA

Kaçak elektrik kullananlarla mücadele devam ediyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zirve yapan kullanım, büyük kayıplara neden oluyor.

Elektrik dağıtım ekipleri, kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını ise sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaçak elektriğin önüne geçmek istedi.

Odun ve yumruklarla saldırdılar

İlçenin İğdeli köyüne bağlı Yazılı mezrasına, önceki kontrolde kaçak elektrik kullandığı için ceza yazılan bir grup, kontrol için bölgeye giden iki enerji şirketi çalışanına odun ve yumrukla saldırdı.

Saldırıda bir çalışanın burnu kırıldı, diğer çalışanın ise kaburgaları zedelendi.

Yaralı çalışanlar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan çalışanlar, Kurtalan Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.

Enerji şirketi çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)