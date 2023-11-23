Siirt’te maden ocağında göçük: 2 ölü Siirt'in Şirvan ilçesinde bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde bulunan özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi.

İki kişi yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık ve Emre Gökduman hayatını kaybetti.

Ağır yaralı bir kişinin tedavisi devam ederken olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)