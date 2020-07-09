Bir grup genç, bisiklet hayaliyle sokakta simit satan 13 yaşındaki Berat Ali'ye sürpriz yaparak, bisiklet hediye etti.

Siirt'te bulunan Umut Sende Topluluğu üyeleri, kentin en işlek noktalarından Güres Caddesi'nde simit satan 13 yaşındaki Berat Ali Duran için sürpriz hazırladı.

Bisiklet almak umuduyla simit sattığı ve yakında doğum günü olduğu öğrenilen Duran için harekete geçen ekip üyeleri, palyaço ve Mickey Mouse kostümü giyerek simitleri sattı.

BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Berat Ali'yi daha önce süsledikleri bir kafeye götüren gençler, burada doğum gününü kutlayıp hayalindeki bisikleti hediye etti. Kafenin bahçesinde süslenmiş bisikletle tur atan çocuğun sevinci yüzüne yansıdı.

Siirt'te, simit satan çocuğa doğum günü sürprizi

"MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU"

Umut Sende Topluluğu Sorumlusu Muharrem İnaç, toplumsal duyarlılığı artırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Berat Ali Duran'a bisiklet alarak en büyük hayalini gerçekleştirdiklerini belirten İnaç, şöyle konuştu: "Arkadaşlar daha önce simit aldıkları Berat Ali'nin durumunu anlatınca kendisine doğum gününde sürpriz yapmak istedik. Berat Ali'yi doğum günü için süsleme yaptığımız kafeye götürdük. Burada konfetiyle karşıladık, pasta kestirdik. Mutluluğu yüzünden okunuyordu. Toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladık."

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Duran da hayalindeki bisiklete kavuştuğunu belirterek, "Benim bir hayalim vardı onu gerçekleştirdiler. O da bisikletti. Ayrıca kalan simitlerimi sattılar, doğum günümü kutladılar." diye konuştu.

Öte yandan kafe sahibi Barış Toprak da Duran'a ayakkabı hediye etti.