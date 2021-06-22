Siirt’teki kazada ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

Siirt'te trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Mustafa Demircioğlu, yaşamını yitirdi.

Siirt’in Eruh ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu polis memuru Mustafa Demircioğlu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

KAZADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kaza, ilçeye bağlı Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi.

34 DCM 576 plakalı otomobil ile 01 ABL 652 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Eruh İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Mustafa Demircioğlu (31), Yemlihan Teğin ve Azat Teğin yaralandı.

POLİS MEMURU MUSTAFA DEMİRCİOĞLU KURTARILAMADI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Mustafa Demircioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şehit olan polis memuru için yarın İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.