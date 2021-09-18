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    Şikeci kumpas davasının firari sanığı Cemalettin Mutlu tutuklandı

    Şikede kumpas davasının firari sanığı olan ve Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan Cemalettin Mutlu, tutuklandı.
    • AA
    • 18.09.2021 - 20:12
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 20:44
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    Şikeci kumpas davasının firari sanığı Cemalettin Mutlu tutuklandı

    FETÖ'nün firari mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’daki bir hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün avukatlar yapılanmasında yer alan firari avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu yakalandı.

    ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şikede kumpas davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu'nun, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen ''Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast'' gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yaptığı tespit edildi.

    KARDEŞİNİN DE ÖRGÜTÜN İÇİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Veli Mutlu'nun ise Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince arandığı ve halen FETÖ güncel yapılanmasında öğrenci faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

    TUTUKLANDILAR

    Avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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