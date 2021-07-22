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    Şile'de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı

    Şile'de denize girmenin yasak olması nedeniyle cankurtaranların denize sokmadığı bir grup ile cankurtaranlar arasında tartışma çıktı. Kavgada 1 cankurtaran bıçaklandı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 22:01
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    Şile'de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı

    Şile’de bugün hava koşullarının el verişsiz olması nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasak olduğu duyuruldu.

    YASAK OLMASINA RAĞMEN DENİZE GİRMEK İÇİN CANKURTARANLA KAVGA ETTİLER

    Şile’de bir plajda denize girmek isteyen bir grup ile kendilerini uyaran ve engel olan cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı. Plajda son bulan tartışma, Şile meydanında iki grubun karşılaşmasıyla tekrar alevlendi.

    CANKURTARAN BIÇAKLANDI

    Denize alınmayan gruptaki bir şahıs, iddiaya göre cankurtaranlardan birini bıçaklayarak yaraladı. Bunun üzerine cankurtaranlar da arkadaşlarını bıçaklayan şahsı darp etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polisin biber gazı kullandığı olayda kalabalık dağıtılırken yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Şile'de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı VİDEO

    Şile de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı #1

    Şile de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı #2

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