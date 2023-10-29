Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İHA
İstanbul'da saat 03.30 sıralarında Silivri Büyük Kılıçlı Köyü'nde bulunan bin metrekarelik bir tesiste yangın çıktı.
Yangının sebebi belli değil
Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürüldü
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, plastik atık geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenini araştırmak için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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