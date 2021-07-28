Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya devam ediyor.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi simsiyah akarken, endüstriyel ve evsel atıkların da karışmasıyla derenin yaydığı ağır koku mahalleliyi cam ve kapı açamaz duruma getirdi.

DEREDEN GELEN KOKU İLÇEYİ BOĞUYOR

Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, derenin özellikle havaların ısınmasıyla kokusunun daha da arttığını ve ilçenin tamamını etkilediğini söyledi.

Simsiyah akan Çorlu deresi etrafındaki mahalleli, pencere açamıyor-Video

"SAĞLIKLI BİR ERGENE’DE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Kirlilik ve kötü koku nedeniyle vatandaşların çocuklarını dışarıya oynamaya salmakta bile korku yaşadıklarını belirten Tuncay, "Ağır metal kokusu, ciğerleri yakan bir kokuyla karşı karşıyayız maalesef Ergene Nehrimizde. Özellikle Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi bölgemiz bu kokulardan çok fazla etkilenmekte. Bununla ilgili vatandaşlarımız hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi ama yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atamamasından daha da çok şikayetçi. Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

"BİR DE ATILAN ÖPLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Ali Türk ise, "Derenin kokusu ayrı bir dert, bunun yanında etrafına da çöpler atılıyor. Yazıktır, günahtır. Birinden kurtulacağız derken bir de atılan çöplerle mücadele ediyoruz" diye konuştu.