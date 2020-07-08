Sınır kapılarına tırlar için randevulu sistem geliyor

Kapıkule sınır kapısı, Randevulu Sanal Sıra Sistemi'nin pilot bölgesi olarak uygulamaya başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tırlar için ‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ oluşturdu.

Bakanlık tarafından kurulan "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" projesi sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek.

10 GÜN İÇERİSİNDE DEVREYE GİRECEK

Gümrük kapıları önlerinde beklemeleri azaltması planlanan projenin yaklaşık 10 gün içerisinde devreye girmesi bekleniyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. Tır sürücüleri, cep telefonundan bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak. LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek.

Böylelikle, hem ihracatın hızlanması, hem de tır şoförlerinin yıllardır kanayan yarısı olan uzun bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.



