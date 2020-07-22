Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

Makam aracının bir otomobile çarpışması sonucu kaza geçiren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve kazaya karışan diğer 5 kişi hafif yaralandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun makam aracı, Ankara-Çankırı karayolu Ballıca mevkisinde seyir halinde ilerliyordu.

Nurullah Çetinkaya yönetiminde olan Vali Karaömeroğlu'nun makam aracı, aynı yönde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİNİN DURUMU İYİ

Vali Karaömeroğlu, yaptığı açıklamada sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.