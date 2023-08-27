Sinop’ta su samuru görüntülendi Sinop’ta nesli tükenmekte olan su samuru kameraya yansıdı.

İHA

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop kent merkezinde görüntülendi.

Teknede yiyecek ararken görüldü

Şehir merkezi balıkçı teknelerinin bulunduğu mevkide görüntülenen su samuru balıkçı teknesinde yiyecek aradıktan sonra denize daldı.

Denize dalan su samuru balık avlamaya çalıştığı sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sayıları artışta

Su samurunun Sinop’ta Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu sayılarının arttığı belirtildi.