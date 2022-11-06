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    Sinop’ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Sinop'ta kullandığı traktörden indiği sırada traktörün altında kalarak yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 06.11.2022 - 06:01
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    Sinop’ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Sinop'ta saat 11.30 sıralarında Ordu Caddesi'nde, Mehmet Özel’in(60) kullandığı 57 AC 182 plakalı traktör seyir halindeyken arıza yaptı.

    Traktörün altında kaldı

    Traktörü yolun sağ tarafına park ederek arızayı gidermek için aşağı inen sürücü, o sırada traktörün hareket etmesiyle altında kalarak ağır yaralandı.

    Sürücünün yardımına o sırada bölgeden geçen bir vatandaş yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’de kaldırıldı.

    Sinop’ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #1

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre Özel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Pazar günü Orduköyü Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Orduköyü Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Sinop’ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #2


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