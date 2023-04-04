Şırnak'ta 150 aileye ev olan tarihi yapı şimdi ahır olarak kullanılıyor 200 yıl önce 3 kardeş tarafından yapılan kireç ev, aile fertlerinin evlenmesiyle bölge halkına kaldı.

İHA

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki tarihi yapı bölgede ün salıyor.

Şenoba beldesinde bulunan ve 200 yıllık olduğu öğrenilen tarihi taş ev, kireçten yapılmasına rağmen hasar almadan bugünlere kadar geldi.

150'ye yakın aile ferdine ev olan yapı şimdilerde ahır olarak kullanılıyor.

Tarihi yapı babacan çocuklarına geçti

İki katlı ve değişik pencere ve kapılarıyla ilgi çeken yapıya bölge halkı gözü gibi bakıyor.

Eskiden Hilal köyünden Şenoba’ya taşınan 3 kardeşin burada kireç ve taşlardan inşa ettiği iki katlı ev babadan çocuklarına geçti.

Evi görenler şaşkına dönüyor

Beraber yaşayan ailedeki fertler evlenince ayrılıp başka evlere çıkmasına rağmen ev kullanılmaya devam ediyor.

Şenoba beldesinde bulunan ev görenleri hayretler içinde bırakıyor.

"Çok etkilendim"

67 yaşındaki Halil Bulut isimli bir vatandaş yıllardır taş eve gözü gibi baktıklarını söyledi.

Bulut, "Tarihi eser gibi ev 200 yıldan fazladır ayakta duruyor. Hilal'de yaşayan bir aile buraya taşınmıştı. Burada bir ev yapmış o günden sonra 150 aile ferdine ev oldu. Bunu gördükçe çok etkilendim. Her gün gelip bakıyorum.’’ dedi.