Şırnak’ta 3 asırlık gelenek: 1,5 ton et, her aileye eşit dağıtıldı Geçitboyu köyünde Kurban Bayramı nedeniyle toplu halde kesilen ve 35 küçükbaş ile 1 büyükbaş hayvandan elde edilen 1,5 ton et, köydeki 250 eve eşit olarak dağıtıldı. 3 asırdır sürdürülen gelenek, bu yıl da devam ettirilmiş oldu.

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DHA

Şırnak’ta 300 yılı aşkın süredir devam eden bir gelenek var…

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Geçitboyu köyü sakinleri, her yıl Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bir araya geliyor ve kestikleri kurbanlıkların etlerini, kesen-kesmeyen ayrımı yapmadan köydeki her aileye eşit olarak dağıtıyor.

250 haneye dağıtıldı

Bu yıl da sürdürülen gelenekle, köy meydanında toplananlar 35 küçükbaş ve 1 de büyükbaş hayvan kesildi.

Kesilen kurbanlıklardan elde edilen 1,5 ton et, gönüllüler tarafından parçalanıp eşit paylar halinde köydeki 250 haneye dağıtıldı.

300 yıldır devam eden gelenek...

Geleneği sürdürdüklerini ifade eden Ahmet Zeyrek, “En az 300 yıldır bu gelenek bizim köyde var. Her Kurban Bayramı'nda, bu hayvanları köyde toplayıp kesiyoruz. Fakir zengin ayrımı olmaksızın hep beraber kesip dağıtıyoruz. Misafirimiz varsa onlara da veriyoruz. Bizim ecdadımızdan kalmış bir gelenek bu. Bizim çocuklarımız da devam edeceklerdir. Bu sene 35 küçükbaş, 1 tane de büyükbaş kestik.” dedi.

Zengin, fakir fark etmiyor

Abdurrahman Demir ise şunları söyledi:

Köyümüzde gelenektir, bu kurban kesme. Kurbanlarımızı bir yerde kesiyoruz. Gelip bir yerde parçalıyoruz. Köydeki hane sayısına göre liste çıkarıyoruz. Her haneye eşit şekilde, bir ölçekle ölçüp veriyoruz. Liste halinde isimleri okuyup, herkesin evine gönderiyoruz. Bu dedelerimizden gelen bir gelenektir. Biz de bunu uygun gördük, devam ediyoruz. Dedelerimizin yapmış olduğu bu güzelliği biz de devam ettiriyoruz. Yeter ki köyde ikamet etsin, ağası, muhtarı, zengini, fakiri herkese eşit olarak dağıtıyoruz.

"Bayram birliktir"

Kurban etlerinin kesiminde gönüllü çalışan Abulhakim Uğur da “Bayram birliktir, beraberliktir, paylaşmaktır. Biz de paylaşmak istiyoruz. Paylaşmak iyidir.” ifadelerini kullandı.