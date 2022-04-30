Şırnak'ta apartmana giren köpek çocuğa saldırdı

Şırnak'ta apartmanın koridorunda oynayan 5 yaşındaki çocuğa, köpek saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Dirsekli konutlarında öğlen saatlerinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan E.B., yaralandı.

DHA'nın haberine göre, ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk burada yapılan tedavisi ve kuduz aşısından sonra taburcu edildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.B., köpeğin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışıyor ancak köpek bacağından ısırarak sürükleyip dışarı götürmeye çalışıyor. O sırada E.B.'nin bağrışmalarını duyan ablasının gelmesiyle köpek kaçıyor.





















