Şırnak'ta çekirgelere karşı 700 dekarlık alanda ilaçlama

AA & Ensonhaber

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Şırnak'ın kuzeyindeki Namazdağı ve Çakırsöğüt bölgelerinde çekirge yoğunluğu gözlenmeye başladı. Özellikle ekili arazilere yakın alanlarda görülen bu durum, çiftçiler arasında tedirginliğe yol açtı. Gelen şikâyetler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 700 dekarlık alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

"CİDDİ BİR İSTİLA YOK"

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esengül Erdem, bölgede yaşanan duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, panik yapılmasına gerek olmadığını vurguladı. Erdem, bilimsel olarak “istila” sayılabilmesi için bir metrekarede en az 50 çekirge bulunması gerektiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Bölgede görülen çekirge türü burada doğal olarak yaşayan bir tür. İlkbahar sonrası artan sıcaklıklarla yumurtalardan çıkıyorlar ve belli alanlarda yoğunluk oluşturabiliyorlar. Ancak bu her yoğunluk ‘istila’ anlamına gelmez. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sahada düzenli gözlem yapıyor. Şu an ciddi bir kimyasal müdahaleyi gerektirecek bir durum yok.

Erdem, olası popülasyon artışlarında ürün kaybı yaşanmaması için gözlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, çekirge sayısındaki artışın mevsimsel bir doğa süreci olduğunu ve istilaya işaret etmediğini dile getirdi.

Namazdağı’nda bahçesi bulunan çiftçi Ömer Dayan ise son günlerde çekirgelerde gözle görülür bir artış yaşandığını, ancak yapılan ilaçlama sayesinde bu yoğunluğun azaldığını söyledi.