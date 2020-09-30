Şırnak'ta, Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı

Terörden temizlenen Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda, 'gazella gazella' türü 50 ceylan doğaya salındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı ve kararlı operasyonları sayesinde, doğu illerinde hain terör örgütüyle anılan dağlar tek tek teröristlerden temizleniyor.

Bölge terörden temizlenirken, bir yandan da sosyal ve ekolojik yaşamın normale dönmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Birçok yerde yaylacılık faaliyetleri yeniden başlarken, Cudi Dağı'nda da doğal yaşamı zenginleştirmek için yeni bir adım atıldı.

50 CEYLAN DOĞAYA BIRAKILDI

Şanlıurfa'daki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan getirilen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 50 ceylan, düzenlenen törenle Cudi Dağı'na bırakıldı.

Ziristin köyünde yapılan törene; Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmasında, Cudi Dağı'na bırakılan ceylanların bölge halkı tarafından besleneceğini ifade ederek, bu sayede doğada çoğalmalarının sağlanacağını söyledi.

"CUDİ DAĞI ZENGİNLİK KAYNAĞIDIR"

Vali Pehlivan, "23'ü dişi 37'si erkek olmak üzere toplam 50 ceylanı Cudi Dağı'nın eteklerine bırakacağız. Hayvanlar dünyamızın, doğamızın süsü, rengidir. Onlarla birlikte aslında dünyadaki yaşamı paylaşıyoruz. Onları korumak, uygun yaşam alanları sağlamak hepimizin görevidir. Bu hayvanlar inşallah doğada çoğalacaklar. Buradaki köylülerimize teslim ediyoruz, bu hayvanları. Cudi, tarihsel geçmişi, kültürümüz, inançlarımız açısından, insanlık tarihi açısından taşıdığı değerler ile birlikte yaşam çeşitliliği açısından da tam bir zenginlik kaynağıdır. Orada endemik türlerden diğer canlı türlerine kadar müthiş bir çeşitlilik var. O yüzdendir ki biz aslında Cudi'nin inşallah milli park olarak ilan edilmesini de Şırnak olarak arzu ediyoruz." dedi.

Daha sonra Cudi Dağı eteklerine bırakılan ceylanlar, dağda gözden kayboldu.

































