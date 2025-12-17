Şırnak’ta karda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde, rakımı 2 bin 230 metre olan Tanin Geçidi’nde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle yollar kapanırken, güvenlik gerekçesiyle bölgedeki giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

MİNİBÜS KARA SAPLANDI

Sabah saatlerinde Uzungeçit beldesinden Uludere ilçe merkezine doğru yola çıkan minibüs, Tanin Dağı yakınlarında yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Kara saplanan araçtaki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti.

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ULAŞILDI

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, kapalı yolu açmak için karla mücadele çalışması başlattı. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından minibüse ulaştı.

Yolun açılmasıyla birlikte araçtaki 12 vatandaşın güvenli şekilde Uludere ilçe merkezine ulaşması sağlandı.

VATANDAŞLARDAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplere, kurtarılan vatandaşlar teşekkür etti. Yetkililer, bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve yapılan uyarılara uyması çağrısında bulundu.