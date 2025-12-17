Abone ol: Google News

Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda günlük hayatta yaygın olarak kullanılan bir temizlik ürününün satışı yasakladı. Tüketiciler için risk oluşturabileceği gerekçesiyle tüm satış noktalarından kaldırılıyor.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 17:50
Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimleri kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)üzerinden yeni bir duyuru yayımladı.

Yapılan açıklamada, evlerde yaygın olarak kullanılan bir temizlik ürününün güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve bu nedenle satışının durdurulduğu bildirildi.

TÜM RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre Metan marka lavabo açıcıda “Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk” tespit edildi.

Söz konusu ürünün satışı yasaklanırken, mevcut bulunan tüm satış noktalarından toplatılmasına karar verildi.

