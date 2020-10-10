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    Şırnak'ta öldürülen teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi

    Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu tespit edildi.
    • AA
    • 10.10.2020 - 16:43
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    Şırnak'ta öldürülen teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, “turuncu” kategoride aranan Nurgül Duran olduğu tespit edildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    TURUNCU KATEGORİDE OLDUĞU BELİRLENDİ

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.

    ÇUKUR EYLEMLERİNİN FAİLLERİNDEN

    Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    Şırnak ta öldürülen teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi #1

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