Şırnak'ta öldürülen teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi
- AA
- 10.10.2020 - 16:43
İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, “turuncu” kategoride aranan Nurgül Duran olduğu tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.
TURUNCU KATEGORİDE OLDUĞU BELİRLENDİ
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.
ÇUKUR EYLEMLERİNİN FAİLLERİNDEN
Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.