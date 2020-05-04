- En Son Haber
- İç Haber
- Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi
Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi
Polis ekipleri tarafından PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 04.05.2020 - 12:33
Şırnak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
BİR ZANLI TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.