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    Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi

    Polis ekipleri tarafından PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.05.2020 - 12:33
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    Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi

    Şırnak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    BİR ZANLI TUTUKLANDI

    Düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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