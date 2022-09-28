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    Şırnak'ta sahne alan Tıvorlu İsmail ezilmekten son anda kurtuldu

    Düğünde sahne alan fenomen İsmail Aşkan, hayranlarından gördüğü yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşadı. Şarkıcı omuzlarda taşındığı sırada yere düştü ve gözlüğü kırıldı.
    • 28.09.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:25
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    Şırnak'ta sahne alan Tıvorlu İsmail ezilmekten son anda kurtuldu

    İlk olarak sosyal medyada paylaşılan videosuyla tanınan Tıvorlu İsmail, son yıllarda hayranlarıyla bir araya geliyor.

    Sık sık sahne alan ünlü şarkıcı, davetlilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

    Son olarak Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir düğüne davet edilen Tıvorlu İsmail, yoğun ilgi gördü.

    Zor anlar yaşadı

    Her konserinde seyircinin üzerine atlayan İsmail Aşkan, bu kez ezilmekten son anda kurtuldu.

    Şarkılara eşlik ederken büyük coşku yaşayan vatandaşlar, Aşkan'ın ayakkabılarını çıkardı.

    Şırnak'ta sahne alan Tıvorlu İsmail ezilmekten son anda kurtuldu VİDEO

    Şırnak ta sahne alan Tıvorlu İsmail ezilmekten son anda kurtuldu #1

    Omuzlarda taşınırken yere düştü

    Ardından eline aldığı sopayla yeniden hayranlarının içine dalan şarkıcı, kendisiyle birlikte eğlenen davetlileri döverek şarkı söylemeye başladı.

    İHA'nın aktarımına göre; omuzlarda taşınmaya başlayan Tıvorlu İsmail, bu sırada yere düştü ve gözlüğü kırıldı.

    Şırnak ta sahne alan Tıvorlu İsmail ezilmekten son anda kurtuldu #2

    "Milleti eğlendirirken üzerime atlıyorlar"

    2 saat boyunca sahne alan şarkıcı, gittiği her düğünde bir takım elbisesinin yırtıldığını söyleyerek, "Her düğünde böyle oluyor. Beni çok seviyorlar. Sahnede şarkı söylerken milleti eğlendirirken üzerime atlıyorlar. Herkesi çok seviyorum." dedi.

    Tıvorlu İsmail "Eşim ünlü olmamı istemiyor" VİDEO

    Şırnak ta sahne alan Tıvorlu İsmail ezilmekten son anda kurtuldu #3

    Şırnak ta sahne alan Tıvorlu İsmail ezilmekten son anda kurtuldu #4


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