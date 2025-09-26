Sırt üstü mü, yüz üstü mü, yan mı? Bilim insanları en iyi uyku pozisyonunu açıkladı

İyi bir gece uykusu almak yalnızca kendinizi iyi hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet, obezite ve zihinsel sağlık sorunları gibi ciddi rahatsızlıkları önlemeye de yardımcı olur.

Uzmanlar, uyku pozisyonunun bu faydaları doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

Peki, sırt üstü mü, yüz üstü mü yoksa yan yatarken mi uyumak sağlığınız için en uygun seçenek?

Yapılan araştırmalar, sağ ve sol tarafa uyumanın sağlığa olan faydalarını şöyle açıklıyor:

SAĞ VE SOL TARAFA UYUMANIN FAYDALARI

Uzmanlar, uyku sırasında pozisyonun hem solunum hem de sindirim sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Araştırmalara göre sol tarafınızda uyumak, dilin boğaza geri düşmesini önleyerek hava yollarını açık tutuyor ve geceleri daha kolay nefes almanıza yardımcı oluyor. Ayrıca, sol tarafa yatmak, asit reflü riskini azaltarak mide sağlığını koruyor ve solunum yollarının tahriş olmasını önlüyor. Ancak uzmanlar, ciddi solunum sorunları olan kişilerin bu yöntemi tıbbi tedavi yerine kullanmamaları gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan, sağ tarafınızda uyumak kalp sağlığı için faydalı olabiliyor. Bu pozisyon, kalp atış hızı gibi istemsiz işlevleri kontrol eden otonom sinir sistemini dengelemeye yardımcı oluyor. Sağ tarafta uyumak, kalbin sempatik ve parasempatik sinirlerini uyum içinde çalıştırarak stresi azaltıyor ve kalbin daha sakin çalışmasını sağlıyor.