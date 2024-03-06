AA & Ensonhaber

İstanbul'un Şişli ilçesinde belediye çalışanlarının, toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesine yönelik eylemleri yaklaşık 2 haftadır sürüyor.



Belediye binası önündeki alanda toplanan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ile bazı belediye işçileri, pankart açarak slogan attı.

"Yıllardır açlık sınırında yaşıyoruz"

Grup adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, demokratik yollardan masada çözüm arayışında olduklarını, aksi takdirde eylemlerinin genişleyerek devam edeceğini belirterek, yıllardır açlık sınırında yaşadıklarını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini söyledi.

"Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir biçimde yaşamak istiyoruz"

Belediye yönetimiyle görüşmelerinde uzlaşmacı ve yapıcı tavırlarını sürdürdüklerini aktaran Yiğit, asgari değil insanca yaşam standartlarını talep ettiklerini dile getirdi.

Yiğit, şu değerlendirmede bulundu:

Dün yapılan son görüşmede de şube yönetimimiz uzlaşmacı tavrıyla masaya oturmuş, fakat biz işçilerin ürettiği hizmetler üzerinden politik alanlarda yer tutmaya çalışan yöneticiler, emekçilerin alın terinin karşılığı olan ücretleri vermekten kaçınmıştır. Belediye yönetiminin güncel ekonomik koşullardan bihaber şekilde tavır alması kabul edilemez. Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir biçimde yaşamak istiyoruz. Emeğimizin karşılığını alana kadar direneceğiz. Bugün İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı en az 47 bin lira. Bize reva görülen ücret ise 27 bin lira.