Dolar
6.845
-0.0438%
Euro
7.9769
-0.0714%
Altın
1908.93
0.3891%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
420.234
0.3335%
Bitcoin
68156.09
3.0421%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 9 yaralı

    Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 00:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 9 yaralı

     

    Saat 20.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kovalı mevkisinde, S.K. (33) yönetimindeki 60 TT 030 plakalı hafif ticari araç ile D.G. (23) yönetimindeki 18 AF 039 plakalı otomobil çarpıştı.

    ARAÇLARDAN BİRİ TARLAYA UÇTU

    Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği hafif ticari araç tarlaya uçarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 9 yaralı #1

    5'İ ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI

    Kazada hafif ticari araçta sürücü ile birlikte eşi Ş.K. (35) çocukları A.K. (4), B.K.(8), S.K. (13), M.M.K. (11), B.K.(1) ve otomobilde bulunan E.C.G (19) ile N.B. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.M.K ve Ş.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 9 yaralı #2

    Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 9 yaralı #3

    Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 9 yaralı #4

    Görüş Bildir