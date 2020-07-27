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- Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 9 yaralı
Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 9 yaralı
- DHA
- 27.07.2020 - 00:14
Saat 20.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kovalı mevkisinde, S.K. (33) yönetimindeki 60 TT 030 plakalı hafif ticari araç ile D.G. (23) yönetimindeki 18 AF 039 plakalı otomobil çarpıştı.
ARAÇLARDAN BİRİ TARLAYA UÇTU
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği hafif ticari araç tarlaya uçarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
5'İ ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI
Kazada hafif ticari araçta sürücü ile birlikte eşi Ş.K. (35) çocukları A.K. (4), B.K.(8), S.K. (13), M.M.K. (11), B.K.(1) ve otomobilde bulunan E.C.G (19) ile N.B. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.M.K ve Ş.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.