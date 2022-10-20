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    Sivas'ta 4 Eylül Barajı alarm veriyor

    Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle tehlike altında.
    • 20.10.2022 - 03:54
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    Sivas'ta 4 Eylül Barajı alarm veriyor

    Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı.

    Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü.

    2 yıllık fark gözler önünde

    Kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi.

    Kolluca köyü sakinlerinden Ömer Yalçınkaya, barajda su kalmadığını söyleyerek, “Bizim köyümüze yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. Bu yüzden barajımızda su kalmadı. Eskiden kar ve yağmur yağardı, sular bol olurdu. Şimdi bu derelerden su gelmiyor, eski mevsimler artık yok. Burası Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılıyor fakat barajda su kalmadı. Yağmur ve kar yağışı olursa baraj dolabilir. Göl daraldıkça su daha hızlı azalıyor fakat geniş olsa daha yavaş azalır. Bu baraj bir kere tamamen doldu, şimdilerde ise tamamen çekildi” şeklinde konuştu.

    Sivas'ta 4 Eylül Barajı alarm veriyor - Video

    Sivas ta 4 Eylül Barajı alarm veriyor #1

    "Baraj adeta çöle dönüştü"

    Barajın adeta çöle dönüştüğünü söyleyen köy sakinlerinden Mustafa Yalçınkaya ise, “Şu anda bulunduğumuz yerin normalde sularla kaplı olması gerekiyordu. Günümüzün sorunu kuraklık 4 Eylül Barajı'mızı da vurdu. Gördüğünüz gibi suların çekildiği yerlerde derin çatlaklar oluştu, adeta çöle dönüştü. Sivas’ımızın içme suyunun büyük bir kısmı bu barajdan karşılanıyor fakat şu an çok az bir suyumuz kaldı. Yetkililer daha iyi bilir fakat ben yaklaşık 1-2 hafta suyumuz kaldığını tahmin ediyorum. 2012 yılında bu baraj tamamen doluluk oranlarına ulaştı. Sonraki yıllarda yavaş yavaş geriledi. Geçtiğimiz kışta güzel yağışlar oldu ama fazla dolmadı. Geçen sene yüzde 30 oranında doluluk oluştu. Şu anda günden güne azalarak bu hali aldı” dedi.

    Sivas ta 4 Eylül Barajı alarm veriyor #2

    "Su idareli kullanılmalı"

    Yalçınkaya, suyun idareli kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlar suyu ellerinden geldiği kadar tasarruflu kullansınlar. Çünkü su insanlar için önemli bir yaşam kaynağı. İdareli kullanmaktan başka şansımız yok. Belediyenin de bu konuyla içme suyuyla alakalı bir çalışması var. Barajımıza da faydası olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Sivas ta 4 Eylül Barajı alarm veriyor #3

    İki baraj birbirine bağlanıyor

    İHA'nın haberine göre Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na Hafik Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından çalışma başlatılmış, projenin ilk etabının yüzde 32'si tamamlanmıştı. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat Özen Barajı ile 4 Eylül Barajı’nı birbirine bağlayan projenin 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor.

    Sivas ta 4 Eylül Barajı alarm veriyor #4

    Sivas ta 4 Eylül Barajı alarm veriyor #5


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