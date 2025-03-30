İHA

Selçuklu döneminin mimari miraslarından biri olan ve eğik minaresiyle dikkat çeken 832 yıllık Sivas Ulu Cami, Ramazan Bayramı sabahında manevi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bayram namazını bu tarihi camide eda etmek isteyen vatandaşlar, daha gün doğmadan caminin yolunu tuttu. Tarihi taş duvarları arasında yankılanan dualar ve tekbirlerle cami, yüzyıllardır süregelen geleneğini bir kez daha yaşattı.

BAYRAM COŞKUSU, 9 ASIRLIK CAMİDE YAŞANDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ulu Cami’ye akın eden cemaat, safları doldurarak huşu içinde ibadetlerini yerine getirdi. Namazın ardından eller semaya açılarak dualar edildi, tekbirler getirildi. Cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, bayramın coşkusunu paylaşarak tüm İslam âlemi için barış, huzur ve bereket dileklerinde bulundu. Sivas il protokolü de Ulu Cami’de bayram namazını kılarak halkla bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

"TARİHİ BİR CAMİDE NAMAZ KILMAK TARİFSİZ BİR DUYGU"

Bayram namazını Ulu Cami’de eda eden Faruk Saydam, bu kutsal mekânda ibadet etmenin eşsiz bir his olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu cami, sadece Sivas için değil, kültürel miras açısından da büyük bir öneme sahip. 832 yıllık bir geçmişe tanıklık eden bu mekânda namaz kılmak tarif edilemez bir duygu. Rabbim herkese burada ibadet etmeyi nasip etsin.

"BU ATMOSFERİ YAŞAMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Bir diğer vatandaş Tacettin Gümüşsay ise, böylesine tarihi bir camide bayram namazını kılmanın kendisini derinden etkilediğini ifade etti:

Sivas’ın en büyük ve en köklü camisinde bulunmak, bu atmosferi solumak gerçekten çok özel bir his. Buraya gelip hem namazımızı kılıyor hem de caminin avlusunda medfun olan önemli âlimleri ziyaret ediyoruz. Manevi olarak huzur bulduğumuz bu anları yaşamak büyük bir mutluluk.

Asırlardır nice bayram sabahlarına tanıklık eden Sivas Ulu Cami, bu yıl da aynı manevi coşkuyla dolup taştı. Bayramın sevinci ve birlik ruhu, taş duvarların arasında yankılanan dualarla bir kez daha hissedildi.