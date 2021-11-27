İçerisinde dünyada benzeri bulunmayan Savaş Atları Müzesi’nin de yer aldığı Hamidiye Kültür Bahçesi, henüz açılmamış olmasına rağmen 15 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sivas’ta Osmanlı saraylarına at yetiştirilen ve Sivas Valiliği’nin geliştirdiği proje ile kültür parkına dönüştürülen tarihi hara ziyaretçilerini mest ediyor.

Türkiye’de ilkleri içinde barındıran ve 250 bin metrekare alana inşa edilen Hamide Kültür Parkı’nda 'Savaş Atları Müzesi' de yer alıyor.

1 AYLIK SÜREÇTE 15 BİN KİŞİ GİTTİ

Dünyada bir benzeri bulunmayan müzede, bazı Osmanlı dönemi padişahlarının atları da yer alıyor.

Henüz resmi açılışı yapılmayan kültür parkı ziyaretçi akınına uğruyor.

Resmi açılışının yapılmamış olmasına rağmen yaklaşık 1 aylık bir süreçte parkı 15 bin kişi ziyaret etti.

ÇOK KALABALIK

Hamidiye Kültür Parkı'nı ziyarete gelen Mehmet Ali Kuzey, “Bugün burayı gezmeye geldik. Çok güzel yapmışlar yapanlardan Allah razı olsun. Vatandaşın gözü gönlü buraya gelip açılıyor. Atlara baktık, gezdik her tarafı. Birer tanede fotoğraf çekindik şimdi gidiyoruz. Çok kalabalık. Gelen giden çok oluyor Vali beyde geldi bugün görüştük.” dedi.

Turan Kuzey, “Ailece geldik. Atlarla gösteri vardı. Ok attılar. Oyunlar yaptılar. Kültür merkezin gezdik. Abdülhamit’in portrelerine baktık. Çocuklarıma gösterdim.” diye konuştu.

Sivas’ta açılmadan ziyaretçilerin akın ettiği park VİDEO

“TARİHİMİZİ TANIMAK HOŞUMA GİTTİ’’

Burhan Vural, “Kültür açısından toplumumuza ve gençlere bizlere güzel bir eser. Bu eseri kazandıranlara teşekkür ederim emeklerine, ellerine sağlık. Müze içerisindeki Savaş atlarıyla ilgili olan bölümü gezdim. Minyatürler bölümü var. Şuan için yoğunluk var. Sivas içinde güzel bir şey. Dışarıdan gelen veya gençler açısından sürekli ziyaret edilebilecek bir yer olarak görüyorum.” şeklinde konuştu.

Zeynep Biberci ise “Burayı çok güzel buldum. Tarihimizi tanımak hoşuma gitti özellikle. Atları seviyorum böyle daha çok kanım kaynadı atlara.” dedi.