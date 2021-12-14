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    Sivas'ta aşık olduğu kızı zorla kaçırdı

    Platonik aşık olduğu kızı zorla kaçıran genç, polisle yaşadığı kovalamaca sonucunda, ekip otosuna vurarak durdu. Gerçekleşen olay sonrasında 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 00:23
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    Sivas'ta aşık olduğu kızı zorla kaçırdı

    Sivas'ın şehir merkezinde istenmeyem anlar yaşandı.

    Y.A isimli genç, aşık olduğu S.B. isimli kızdan karşılık bulamayınca zorla S.B’yi araca bindirip kaçırmak istedi.

    GENÇ KADIN İLK FIRSATTA DURUMU AİLESİNE BİLDİRDİ

    Genç kadın kaçırılırken bir fırsatını bulup durumu ailesine bildirdi.

    Bunun üzerine aile polisten yardım istedi. Polis ekipleri ile genç kadının alıkonulduğu araç arasında kovalamaca yaşandı.

    POLİS ARACINA ÇARPARAK DURDU

    Y.A., kovalamaca sırasında İhlas Haber Ajansı'na ait araca çarptı. Yaklaşık 15 dakika kadar yaşanan kovalamaca sonrası Y.A., Saitpaşa Caddesi'nde önünü kesen polis aracına çarparak durdu.

    Olayda 2 polis memuru yaralanırken, Y.A. ve alıkoyduğu S.D. de yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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    Sivas ta aşık olduğu kızı zorla kaçırdı #2

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