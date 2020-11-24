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    Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu

    Sivas'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş araziye bırakıldı.
    • AA
    • 24.11.2020 - 10:14
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 10:54
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    Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu

    Sivas'ın merkez Gökmedrese Mahallesi'ndeki fırında çalışan Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde çıplak halde hareketsiz yatan bir bebek gördü.

    Yetiş'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Soğuk havadan etkilenen erkek bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    Sivas bebek

    Sivas bebek

    Sivas bebek

    Sivas bebek

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