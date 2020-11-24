Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu
Sivas'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş araziye bırakıldı.
- AA
- 24.11.2020 - 10:14
- Güncelleme : 24.11.2020 - 10:54
Sivas'ın merkez Gökmedrese Mahallesi'ndeki fırında çalışan Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde çıplak halde hareketsiz yatan bir bebek gördü.
Yetiş'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Soğuk havadan etkilenen erkek bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.