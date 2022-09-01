Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı

Sivas'ta meydana gelen ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sivas-Malatya karayolu, Sivas’ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Kurtarma ekipleri bölgede

İHA'nın haberine göre, minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 ölü ve 10 yaralı bulunduğu bildirildi. Kazaya karışan minibüsün düğün dönüşünde olduğu sırada kaza yaptığı öğrenilirken, çok sayıda kurtarma ekibi ise bölgeye sevk edildi.



