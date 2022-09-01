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    Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı

    Sivas'ta meydana gelen ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
    • 01.09.2022 - 01:31
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 01:49
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    Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı

    Sivas-Malatya karayolu, Sivas’ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

    Kurtarma ekipleri bölgede

    İHA'nın haberine göre, minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 ölü ve 10 yaralı bulunduğu bildirildi. Kazaya karışan minibüsün düğün dönüşünde olduğu sırada kaza yaptığı öğrenilirken, çok sayıda kurtarma ekibi ise bölgeye sevk edildi.

    Sivas ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı #1


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