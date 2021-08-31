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    Sivas'ta kaza: 8 yaralı

    Zara ilçesinde gerçekleşen kaza sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 04:48
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    Sivas'ta kaza: 8 yaralı

    Sivas'ta feci bir kaza meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Erzincan Karayolu Sivas’ın Zara ilçesi girişinde yaşandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Gerçekleşen kazada, İ.D. yönetimindeki otomobil ile A.Y. idaresindeki otomobil kafa kafaya çapıştı.

    Sürücüler ve araçlarda bulunan İ.D, A.D, A.D, S.D, A.D. ile D.N.G. yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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