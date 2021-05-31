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    Sivas'ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor

    Sivas'ta bulunan Kılıçkaya Barajı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle hayvanlara mera alanı oldu. Büyükbaş hayvanların barajda karşıdan karşıya geçtiği anlar görüntülendi.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 01:01
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    Sivas'ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor

    Sivas'ta Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı, yağışların azalması nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

    Büyükbaş hayvanlara mera olan baraj görüntüleri, Afrika'yı aratmıyor.

    KILIÇKAYA BARAJI ALARM VERİYOR

    Dünyayı etkisi altına alan kuraklık ülkemizde de kendisini gösteriyor. Yağışların azalması ve iklim değişiklikleriyle birlikte baş gösteren kuraklık her geçen gün daha da artarak ilerliyor.

    Barajların ve göllerin sularının çekilmesiyle tarım başta olmak üzere birçok alan olumsuz etkileniyor. Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı adeta alarm veriyor.

    Sivas ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor #1

    HAYVANLAR SUDAN YÜZEREK KARŞIYA ULAŞIYORLAR

    Vatandaşların yaklaşmaya korktuğu baraj, şimdilerde hayvanlara mera oldu. Kılıçkaya Barajı’nda önceki yıllarda karşıya geçmek için barajın kenarını dolaşan büyükbaş hayvanlar suların çekilmesiyle sudan yüzerek karşıya ulaşıyorlar. Hayvanların baraja girerek karşıdan karşıya geçmesi bir yandan durumun vahametini gözler önüne sererken bir yandan eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

    Sivas ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor #2

    SU YAKLAŞIK 200 METRE ÇEKİLDİ

    Kılıçkaya Barajı’nda balık tutan Mehmet Efe Çağlar, "Her zaman gelmekte olan su bu sene fazla gelmedi. Mesela biz buralarda teknelerle gezerdik şimdi hayvanlar otlanıyor. Bu sene kuraklık devam etmekte. Yağmur yağmadı, ırmaklarda fazla su yok. İklimsel değişiklikler derken, kar da yağmadı bu sene su az bu yüzden. Su yaklaşık 200 metre falan çekildi" dedi.

    Hayvanlarını otlatmaya gelen Mahmut Eren ise, “Burası Sivas Suşehri Kılıçkaya Barajı. Önceden burası suyla dolu olurken hayvanlar burada otlayamıyordu. Karşıya da geçemiyorlardı. Hayvanlar baraj kenarında yayılıyorlardı. Şimdi su olmadığı için karşıya gidip geliyorlar" şeklinde konuştu.

    Sivas ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor #3

    Sivas ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor #4

    Sivas ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor #5

    Sivas ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor #6

    Sivas ta Kılıçkaya Barajı, Afrika’yı aratmıyor #7

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