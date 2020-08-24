Germenek'te 75 yaşındaki Şükrü Bayram isimli şahıs, ormanlık alanda bir köpeğe tecavüz ederken komşuları tarafından suçüstü yakalandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Hacıyusuf Köyü’nde, köyün çobanı H. Ö., koyun sürüsünü otlatmak için dağa çıktı.

Çobanın sürüsünü takip eden köpeği ormanlık alanda kayboldu. H. Ö., son 3 gündür aynı yerde kaybolan köpeğinin yiyecek arayışı için uzaklaştığını düşündü.

Çoban H. Ö.’nün sürüsüyle ilgilendiği esnada, M. K. ve A. A. isimli iki köylü olay yerinden geçerken, çalılıkların arasında bir hareketlilik fark etti. Köylüler, seslerin geldiği noktaya gitti.

Sivas'ta köpeğe tecavüz eden adama suçüstü VİDEO

KÖPEĞE TECAVÜZ EDERKEN YAKALADILAR

Köylüler Şükrü Bayram'ı çoban köpeğine boynundan iple bağlayarak tecavüz ederken yakaladı.

O anları cep telefonu kamerası ile kayda alanköylüler ve köpeğin sahibi, jandarmaya şikayette bulundu.

Şükrü Bayram'ın daha önce de başka köpeklere tecavüz ettiği fakat bu iddiaları inkar ettiği öğrenilirken son tecavüzükayıt altına alınınca tarım ilacı içerek intihara kalkıştı.

"BU ADAMA ENGEL OLAMIYORUM"

İntihar girişimi nedeniyle ifadesi henüz alınamayan tecavüzcünün eşi konuştu.

Utanç içinde olduğunu söyleyen kadın, “Bu adama ben de engel olamıyorum. Yapılanlar nedeni ile utanç içindeyim” dediği öğrenildi.