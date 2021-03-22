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    Sivas'ta okey oynayanlara ceza kesildi

    Sivas'ta, iş yerinde okey oynayarak koronavirüs salgın kurallarını ihlal eden 7 kişi ile iş yeri sorumlusuna 14 bin 85 lira ceza kesildi.
    • AA
    • 22.03.2021 - 04:05
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    Sivas'ta okey oynayanlara ceza kesildi

    Sivas'ta, bir iş yerinde okey oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri denetim yaptı.

    Denetimde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 7 kişi ile iş yeri sahibine 10 bin 616  lira idari ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.

    İŞ YERİ SORUMLUSUNA DA CEZA KESİLDİ

    Polis ekipleri ayrıca iş yeri sorumlusuna, iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 lira idari para cezası uyguladı.

    Sivas ta okey oynayanlara ceza kesildi #1

    Sivas ta okey oynayanlara ceza kesildi #2

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