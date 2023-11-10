Sivas'ta 'ölüm kavşağı' olarak bilinen yol artık güvenli Sebep olduğu kazalar nedeniyle Ölüm Kavşağı olarak bilinen Cemel Kavşağı'nda güvenlik önlemleri alındı. Yol, trafik ışıklarına kavuştu.

İHA

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan 'Cemel Kavşağı' her yıl onlarca kazaya neden oluyor.

Kazalarda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle bu kavşak uzun yıllardır 'Ölüm Kavşağı' olarak anılıyor.

Trafik ışıklarına kavuştu

Belediye ekipleri, bu duruma 'dur' diyerek kavşakta güvenlik önlemleri alınmasını sağladı.

'Ölüm Kavşağı' olarak anılan dört yol, trafik ışıklarına kavuştu.

Trafik ışıklandırması yapılan yol, drone ile havadan görüntülendi.

"Haftada en az bir kaza oluyordu"

Işıklandırılan kavşak ile ilgili konuşan taksi sürücüsü Ahmet Mercan, şu sözleri söyledi:

“30 yıldır burada çok kaza oldu. Haftada en az bir kaza oluyordu. Işıklandırma yapıldı, kurtardık çok şükür. Burası ölüm kavşağı olarak biliniyordu. Şu anda bu durumdan memnunuz.”

"Şimdi biraz daha iyi"

Murat Toy ise, trafik ışığının yapılmasının iyi olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce sosyal medyadan takibe almıştım. Sürekli burası ile alakalı kaza haberleri vardı. Burası 'Ölüm Kavşağı' olarak biliniyor. Şu anda ışıklandırma yapıldı, biraz daha rahatladı.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)