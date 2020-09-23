Kızılhüyük köyünde yaşayan vatandaşlar, evlerinde telefonları çekmeyince köyün zirve noktasına çıkarak Kayseri’den gelen sinyalleri yakalamaya çalışıyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan 320 nüfuslu Kızılhüyük köyü sakinleri, dünyanın 5G ile tanıştığı bugünlerde telefonla konuşabilmek için sinyal arıyor.

SİNYAL İÇİN 500 METRE YOL YÜRÜYORLAR

Köyde yaşayan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde ve kavuran sıcaklarda telefonla görüşebilmek için 500 metre yol yürüyerek çıktıkları yüksek noktada, Kayseri’den gelen sinyalleri ile telefon görüşmesi yapmaya çalışıyor.

Sivas'ta sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar

"DÜNYA 5G İLE TANIŞTI BİZ 3G'YE HASRETİZ"

Kızılhüyük köyü muhtarı Ali Almaz, telefonla görüşebilmek için köyün zirvesine çıktıklarını belirterek, “Bizim telefonlarımız çekmiyor, internet altyapısı hiç yoktur. Köyden 500 metre yukarı çıkacağız ki bizim telefonumuz çeksin. Burası köyün zirve noktası, burada sinyal arıyoruz. Telefon çekiyor gibi gözüküyor ama kesinlikle çekmiyor. Dünya 5G ile tanıştı biz 3G’ye hasretiz“ dedi.

Köyde yaşayan Savaş Almaz, rüzgarın estiği yönün şebeke çekimini etkilediğini belirterek “Telefonun köyün içinde çekmesi imkansız, çekmesi için buraya çıkıyoruz. Karşı köyde yansıtıcı var, rüzgar bu taraftan eserse telefonlarımız şebekeyi görüyor. Rüzgar diğer taraftan eserse de kesinlikle çekmiyor“ dedi.