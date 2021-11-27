Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucunda sürücü yaşamını yitirdi
Yıldızeli ilçesinde, seyir halindeki traktör, sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda şarampole devrildi. Gerçekleşen kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
- DHA
- 27.11.2021 - 02:48
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.
Sarıyar köyü girişinde Akay Kara (21) yönetimindeki 58 YD 519 plakalı traktör sürücünün dikkatsizliği sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Kara olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Ali Şahin (26) ise ağır yaralandı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Şahin ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.